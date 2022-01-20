Шаймиев: Инаугурация Минниханова получилось торжественной и душевной

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев поделился воспоминаниями о ярком случае — вступлении в должность Президента Татарстана Рустама Минниханова в 2010 году.

«Я с радостью и принародно передал полномочия своему воспитаннику, достойному и опытному руководителю Рустаму Нургалиевичу, зная, что новый Президент республики со всем справится. И мы не ошиблись. Жизнь показала, что Рустам Нургалиевич, действительно, оправдал наши надежды», — рассказал в интервью телеканалу «ТНВ» Минтимер Шаймиев.

Первый Президент республики отметил, что ему на всю жизнь запомнилась торжественная церемония.

«На мой взгляд, церемония получилось не только торжественной, но и душевной. Я поздравил своего преемника и напутствовал его цитатой из стихотворения поэта Габдуллы Тукая: „Жизнь люби. Люби народ свой. Чти народную мечту. Смертны мы. Не разменять бы жизни дар на суету“, а также словами Николая Карамзина: „Любовь к Отечеству есть действие ясного рассудка, но не слепая страсть“. Завершил я свое выступление традиционным лозунгом: „Мы можем! Без булдырабыз!“», — поделился подробностями инаугурации Государственный Советник РТ.

Рустам Минниханов вручил Минтимеру Шариповичу высшую республиканскую награду — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», а также преподнес букет цветов.

«Приняв букет, я нарушил порядок церемонии. Всё это было на ходу, я повернулся и спустился в зал. Подошел к супруге Сакине и передал ей букет со словами: „Спасибо, дорогая, за терпение“», — завершил свой рассказ Минтимер Шаймиев.