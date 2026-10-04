Шаймиев и Россия: пять выдающихся достижений первого Президента Татарстана

Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева. Тем самым отмечен его выдающийся вклад в развитие республики и сохранение межнационального мира. А значит, есть повод осмыслить величие этой личности - достояния всей России. Именно такой взгляд через «федеральную оптику» на вклад Шаймиева в новейшую историю РФ - в колонке Альберта Бикбова.





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Основоположник современного российского федерализма

В начале 1990-х годов, в период «парада суверенитетов» и угрозы распада Российской Федерации, Минтимер Шаймиев занял уникальную позицию - вместо радикального сепаратизма или слепого подчинения федеральному центру он предложил путь конструктивного диалога.

Новизна этой позиции выражалась в компромиссе, сохранявшем сильную региональную самостоятельность без посягательств на целостность России. Результатом этой взвешенной стратегии диалога стало подписание 15 февраля 1994 года Договора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и РТ.

Именно этот путь мирной дипломатии, переговоров с поиском устраивающих все стороны компромиссов, позволили сформировать, можно сказать, прецедентную модель взаимоотношений федерального центра и регионов. Все регионы тогда смотрели на дипломатию Казани с Москвой, и полученный результат такого взаимодействия стал для них образцом.

Угроза распада России или, как минимум, превращения ее в некую конфедерацию со слабым, аморфным центром была, тем самым, предотвращена.

Так что Минтимера Шаймиева можно с полным основанием считать архитектором современного российского федерализма и политиком, принявшим самое активное участие в сохранении целостности страны.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Миротворец России

На федеральном уровне Шаймиев пользовался непререкаемым авторитетом как мудрый и взвешенный арбитр. В условиях жесткого противостояния между Кремлем и регионами, а также на фоне военно-политического кризиса в Чечне, лидер Татарстана регулярно выступал с миротворческими инициативами.

Так, например, в начале 1996 года Минтимер Шаймиев представил свой развернутый план мирного урегулирования в Чечне. Он предложил немедленно прекратить боевые действия, начать прямые переговоры между Москвой и чеченским руководством (при этом сам Шаймиев выражал готовность выступить посредником) и провести поэтапную демилитаризацию региона.

При этом руководство Татарстана содействовало освобождению российских военнослужащих из чеченского плена и организации гуманитарных коридоров и поставок гуманитарной помощи. Татарстан активно поддержал коммюнике глав российских республик и областей, принятое в Чебоксарах в январе 1995-го, где содержалось требование остановить «братоубийственную войну».

Создатель «модели Татарстана»

Минтимер Шаймиев стал миротворцем на федеральном уровне не просто так - в Татарстане под его руководством была блестяще реализована уникальная концепция межнационального и межконфессионального мира и согласия, получившая позже название «модель Татарстана».

Интересно, что это фирменное название было придумано не в самой республике и даже не в России - оно родилось коллективно в Институте государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете. В октябре 1994 года Минтимер Шаймиев посетил Гарвард и выступил там на международном форуме, посвященном урегулированию региональных и этнических конфликтов. Американские политические аналитики и эксперты вуза, изучая опыт мирного сосуществования различных конфессий в республике и компромиссное подписание Договора о разграничении полномочий между Казанью и Москвой, зафиксировали этот прецедент в своих исследованиях и ввели в оборот термин «модель Татарстана».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В чем суть этой модели, заложенной Шаймиевым? Это, прежде всего, гармония межнациональных и межконфессиональных отношений, в основе которой лежит равноправие народов, диалог культур и поддержка традиционных религиозных институтов. Для Татарстана, в котором проживают представители более 170 национальностей, а русские и татары составляют две основные группы населения, такая гармония, такой баланс являются единственным правильным решением.

В свое время один из американских экспертов по Советскому Союзу предсказал, что в Татарстане рано или поздно неизбежно служится острейшее этноконфессиональное столкновение. Русские и татары, православные и мусульмане, сложная история, разные стереотипы и интересы… Но усилиями руководства Татарстана удалось найти тот самый баланс, который в итоге примирил и объединил все национальности и конфессии, представленные в республике. Власть на серьезном системном уровне поддерживает все народы и народности региона. В Татарстане действуют Ассамблея народов Татарстана, Дом Дружбы народов, а также государственные программы по сохранению языков, традиций и национальной самобытности всех проживающих здесь народов.

Более того, именно с подачи Шаймиева межнациональный и межконфессиональный мир стал базовым условием стабильности и развития региона. А сама «модель Татарстана» стала образцом не только для всех российских регионов, но и пристально изучалась мировыми политиками. Так, например, госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила Казань 14 октября 2009 года именно с этой целью.

Агентство Reuters тогда цитировало высказывание Клинтон, адресованное Шаймиеву: «Я ценю вас за работу, которую вы делаете для исламского мира, Европы, а также для других регионов, являясь примером моста между христианским и исламским мирами».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Идеолог и архитектор сближения с Востоком

Клинтон рассыпалась в комплиментах Шаймиеву вполне по делу. Именно Минтимер Шарипович считается одним из главных идеологов и архитекторов сближения Российской Федерации с мусульманскими странами. И это сближение оказалось чрезвычайно востребованным в настоящее время. Шаймиев смог позиционировать Татарстан как «восточные ворота» и естественное связующее звено между Кремлем и столицами исламского мира. Благодаря его дипломатическому таланту и авторитету, Татарстан превратился в уникальную переговорную площадку. Так был заложен прочный фундамент для долгосрочного геополитического и экономического партнерства России и исламского мира.

Именно при активном участии Шаймиева и его команды (в частности, внешнеполитического советника Тимура Акулова) в 2005 году РФ получила статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества (ОИС, тогда - ОИК). Это событие навсегда изменило характер отношений Москвы с Ближним Востоком и Азией.

Самым главным достижением Шаймиева по линии сближения России с мусульманскими странами стало создание в 2006 году Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир». Ее сопредседателями стали две монументальные фигуры российской политики - выдающийся дипломат и востоковед Евгений Примаков и Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Группа создавалась как инструмент общественной дипломатии и «мягкой силы». С 2014 года по поручению Президента России Владимира Путина ее возглавляет Рустам Минниханов. За эти годы сложился широкий круг контактов с руководителями государств и правительств, международных организаций, деловых и религиозных объединений. Для России ГСВ «Россия - Исламский мир» стала базовым и весьма востребованным каналом диалога с мусульманскими странами.

Еще один неоценимый вклад Минтимера Шаймиева заключается в его борьбе с исламофобией. В России и за рубежом, всегда, последовательно и ярко он публично доказывал, что ислам является неотъемлемой, коренной частью общероссийской идентичности. Что ислам в России - это не про радикальность, а про толерантность и многовековой опыт мирного сосуществования с православием. Его подход продемонстрировал правоверным Востока: Россия - не просто партнер, а цивилизация, которая искренне уважает ценности, традиции и суверенитет мусульманских государств.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Даже отойдя от руководства республикой, Минтимер Шаймиев в статусе Государственного Советника РТ продолжает укреплять связи с исламским миром. Возглавляемый им фонд «Возрождение» реализовал масштабные проекты, получившие признание на международном уровне и по линии ЮНЕСКО: восстановление древнего Болгара и создание Болгарской исламской академии.

Один из отцов-основателей «Единой России»

Партия единороссов формировалась на фоне политической нестабильности конца 1990-х годов и поиска новой модели взаимодействия регионов и федерального центра. Это был сложный период отечественной истории, когда политическую систему страны буквально лихорадило.

В начале 1999 года обеспокоенность ряда руководителей регионов страны сложившейся внутриполитической ситуацией достигла апогея. Надвигались выборы в Госдуму, и существовала опасность, что новый созыв может не только повторить существующую конфронтацию между президентской властью и доминирующими в парламенте депутатами коммунистической фракции, но и существенно ухудшить эти непростые взаимоотношения. Что, в конечном итоге, вполне могло привести к политическому хаосу в стране.

Именно чувство ответственности за дальнейшую судьбу страны подвигло Президента Татарстана инициировать и основать новое российское политическое движение «Вся Россия». В апреле 1999 года был создан блок региональных президентов и губернаторов с декларируемой идеологией «демократический федерализм». Обладая колоссальным влиянием и авторитетом среди корпуса глав регионов, Минтимер Шаймиев сумел объединить в новом движении 24 глав субъектов РФ и руководителей региональных парламентов, которые на тот момент являлись членами Совета Федерации.

21 августа 1999 года на съезде Общероссийской политической общественной организации «Отечество» ее лидер, мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил о создании избирательного блока «Отечество - Вся Россия». Его учредителями, как нетрудно догадаться, выступили ОПОО «Отечество» и движение «Вся Россия». Председателем блока «Отечество - Вся Россия» был избран Евгений Примаков, на тот момент - премьер-министр РФ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В октябре того же года был образован еще один избирательный блок - «Единство», в который вошли несколько партий и общественных движений. Его первую тройку возглавил Сергей Шойгу, а сам блок поддержал новый глава правительства России Владимир Путин.

На выборах в Госдуму в декабре 1999 года «Единство» получило 73 мандата, а ОВР - 37. По итогам выборов оба блока смогли сформировать весомые фракции в новом парламенте. И здесь сказалась политическая мудрость Шаймиева - вместо политической конкуренции с «Единством» Минтимер Шарипович поддержал линию на сближение блоков и образование большинства в парламенте. Тем самым он поддержал курс и.о. Президента РФ (с 31 декабря 1999 года), а затем и Президента Владимира Путина на консолидацию власти.

1 декабря 2001 года на учредительном съезде в Кремле «Единство», «Отечество» и «Вся Россия» объединились в новую партию «Единая Россия», сопредседателями которой стали Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев. Этот день считается днем рождения «Единой России».

Из вышеизложенного видна роль Шаймиева как одного из отцов-основателей партии. Будучи одним из трех сопредседателей ее Высшего совета, он представлял в руководстве партии интересы регионов и способствовал ее поддержке в национальных республиках.

Все эти свершения Минтимера Шаймиева во благо России по достоинству оценены не только многочисленными наградами и личной признательностью со стороны руководства страны - он заслужил самое искреннее уважение со стороны всех без исключения российских граждан. Его место в новейшей истории Российской Федерации велико, а его заслуги перед страной неоспоримы и грандиозны. Низкий поклон вам за это, Минтимер Шарипович!