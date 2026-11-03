Шаймиев и Песошин поздравили Кева Салихова с юбилеем

Государственный Советник Республики Татарстан, первый Президент республики Минтимер Шаймиев поздравил с 90-летием доктора физико-математических наук, профессора, академика Российской академии наук и Академии наук Республики Татарстан, научного руководителя Казанского физико-технического института имени Е. К. Завойского КазНЦ РАН Кева Салихова. Поздравление Шаймиева озвучил на торжественном мероприятии в АН РТ помощник Раиса Татарстана Альберт Гильмутдинов.

«Примите мои сердечные поздравления с Вашим 90-летием! Ваш жизненный путь – пример беззаветного служения науке. Пройдя путь от молодого исследователя до признанного лидера, Вы гармонично сочетаете фундаментальную теорию с практикой и искреннюю любовь к Республике Татарстан.

Вы стоите у истоков спиновой химии – направления, получившего признание в мировом научном сообществе. Созданная вами научная школа известна далеко за пределами Татарстана, а ученики достойно продолжают ваши традиции. Для всех, кому выпало счастье знать вас, вы не только выдающийся ученый, но и человек исключительной душевности, отзывчивости и щедрости.

Особенно ценно, что сегодня вы полны сил и энергии, по-прежнему руководите исследованиями и передаете свой богатейший опыт молодым коллегам.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и тепла близких. Пусть каждый новый день приносит Вам радость, а впереди будет еще много ярких событий и добрых вестей!

Мира и добра Вашему дому!» – говорилось в поздравлении.

Свое поздравление юбиляру направил и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Уважаемый Кев Минуллович! От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем, с днем рождения!

Ваш жизненный путь – это яркий пример беззаветного служения науке и Отечеству. Благодаря высочайшему таланту исследователя, трудолюбию и целеустремленности Вы снискали мировую известность, стали одним из создателей спиновой химии, неоспоримым авторитетом в области электронного парамагнитного резонанса – метода, открытого в городе Казани Завойским.

Ваши научные исследования нашли применение в химии, биологии, медицине, квантовых технологиях. За десятилетия плодотворной работы Вы прошли путь от младшего научного сотрудника до академика Российской академии наук. Возглавляемый Вами международный центр спектроскопии электронного парамагнитного резонанса пользуется заслуженным уважением научного сообщества всех стран.

Ваша научная деятельность отмечена высокими государственными наградами: Ленинской премией, орденами «За заслуги перед Отечеством», «За заслуги перед Республикой Татарстан», званием Заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Почетного гражданина города Казани.

Вы находите время для подготовки молодых научных кадров, активно развиваете сотрудничество с зарубежными коллегами. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в деятельности на благо Республики Татарстан и российской науки!» – озвучила поздравление вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

От себя она пожелала Салихову долгих лет жизни и добавила, что как филолог мечтает лучше понимать физику. На что Салихов предложил ей устроить лекцию для министров Татарстана, на которой он лично поможет лучше разобраться в этой науке.

Президент АН РТ Рифкат Минниханов в своем поздравлении остановился на достижениях Кева Салихова: один из создателей теоретических основ спиновой химии, возглавлял Казанский физико-технический институт имени Завойского, участвовал создании Академии наук Татарстана и более двадцати пяти лет провел на посту ее первого вице-президента, а также многое другое.

«Он умеет искать суть явления, может соединить физику, химию, биологию, но самое главное – превращать идеи в конкретные результаты. Это характерно для этого человека», – заявил Минниханов.

Сам же юбиляр, приветствуя собравшихся гостей, призвал их больше мечтать о добром будущем и с уважением относиться к мечтаниям других людей.

«Я боюсь, что, если этого не будет, потом, через некоторое время, мы окажется в ситуации, в которой будем говорить: «Куда это мы попали? Что происходит вокруг нас?» – пояснил он свою мысль.

По его словам, именно возможность заглянуть в будущее посредством фантазии – одно из лучших качеств человека.