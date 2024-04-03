Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шаймиев и Генконсул Турции обсудили перспективы совместных проектов в сфере культуры
Государственный советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с Генеральным консулом Турции в Казани Угуром Йылмазом, который приступил к своим обязанностям 1 октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Минтимер Шаймиев представил гостю экспозицию о деятельности фонда, рассказал о реализованных фондом проектах по возрождению древнего города Болгар и острова-града Свияжск, а также по воссозданию Собора Казанской иконы Божией матери и созданию Болгарской исламской академии, полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».
Угур Йылмаз отметил, что Татарстан — многонациональная республика, здесь спокойная и дружественная атмосфера.
«Вы успешно возрождаете и мусульманские, и православные святыни. В сфере сохранения культурного наследия Татарстан является примером для всех нас», — заявил генконсул.
Он поблагодарил Государственного советника РТ за теплый прием и выразил надежду на дальнейшую его поддержку деятельности Генерального консульства Турции в Казани.
Стороны также обсудили возможности совместных проектов в сфере культуры, образования, сохранения языка и исторического наследия.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»