Шаймиев и Генконсул Турции обсудили перспективы совместных проектов в сфере культуры

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с Генеральным консулом Турции в Казани Угуром Йылмазом, который приступил к своим обязанностям 1 октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минтимер Шаймиев представил гостю экспозицию о деятельности фонда, рассказал о реализованных фондом проектах по возрождению древнего города Болгар и острова-града Свияжск, а также по воссозданию Собора Казанской иконы Божией матери и созданию Болгарской исламской академии, полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Угур Йылмаз отметил, что Татарстан — многонациональная республика, здесь спокойная и дружественная атмосфера.

«Вы успешно возрождаете и мусульманские, и православные святыни. В сфере сохранения культурного наследия Татарстан является примером для всех нас», — заявил генконсул.

Он поблагодарил Государственного советника РТ за теплый прием и выразил надежду на дальнейшую его поддержку деятельности Генерального консульства Турции в Казани.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Стороны также обсудили возможности совместных проектов в сфере культуры, образования, сохранения языка и исторического наследия.