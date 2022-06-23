Шаймиев и Цивилев обсудили планы по проведению шахтерского Сабантуя в Новокузнецке

25 июня в Новокузнецке состоится второй международный шахтерский Сабантуй. О проведении праздника, с которым регион познакомили местные татары, и планах на будущий год Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Он напомнил, что впервые по договоренности с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым праздник состоялся в прошлом году. Ожидается, что руководитель республики примет участие и в Сабантуе 2022 года. В следующем году в Кемероской области пройдет уже два таких праздника: федеральный Сабантуй и третий международный шахтерский Сабантуй.

Цивилев напомнил, что татары являются второй по численности национальностью в области. Они вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. «Татары — трудолюбивый народ, они достойно показали себя в шахтерском деле, они познакомили нас с замечательным праздником Сабантуй», — сказал он.

В свою очередь, Минтимер Шаймиев ознакомил гостя с выставкой о деятельности республиканского фонда «Возрождение». Он рассказал Цивилеву о работе, которая проводится в Татарстане для сохранения историко-культурного населения, проектах, реализуемых фондом благодаря поддержке жителей РТ и благотворителей.

Также во время встречи обсуждался ряд направлений сотрудничества РТ и Кемеровской области, в том числе в части исторического наследия, культуры и образования.