Шаймиев и Бердымухамедов обсудили работу ГСВ «Россия — Исламский мир»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым на полях XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Они обменялись мнениями о деятельности Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», о дальнейшем укреплении сотрудничества между мусульманскими странами и Россией, а также обсудили ход реализации некоторых совместных проектов Татарстана и Туркменистана.

KazanForum проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. Форум проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.