Шаймиев и Ауэзов обсудили, как совместно сохранить литературное наследие РТ и Казахстана

фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с общественным деятелем Казахстана, ученым, президентом фонда казахского писателя Мухтара Ауэзова Муратом Ауэзовым.

Стороны обсудили возможность совместной работы по сохранению литературного наследия татарского и казахского народов, сотрудничество РТ и Казахстана в культуре и образовании.

Минтимер Шаймиев представил гостю экспозицию о деятельности республиканского фонда «Возрождение», рассказал о его работе по сохранению историко-культурного наследия, в том числе о проектах по возрождению Болгара и острова-града Свияжска, созданию Болгарской исламской академии и воссозданию Собора Казанской иконы Божией матери, созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Напомним, что Мурат Ауэзов прибыл в Татарстан вместе с делегацией Казахстана. Он примет участие в научно-практической конференции и презентации книги «Мохтар Ауэзов», в которую вошли произведения писателя в переводе на татарский язык.

Минтимер Шаймиев рассказал, что уже ознакомился с некоторыми работами Мухтара Ауэзова и эти произведения произвели на него неизгладимое впечатление.

В заключение Государственный Советник РТ поблагодарил Мурата Ауэзова за увековечение памяти отца и матери Фатимы Габитовой. Он также высоко оценил работу Генерального консула Республики Казахстан в Казани Ерлана Искакова в республике, в частности создание им благоприятных условий для культурного обмена между двумя республиками.