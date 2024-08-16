Шаймиев дал старт фестивалю «Духовное единство России - послание миру»

Фото: Владимир Васильев, © «Татар-информ»

Мы рады, что Великий Болгар сегодня является местом притяжения тысяч паломников, туристов и, что очень важно, молодежи, интересующейся историей и культурой нашего народа. Такими словами начал церемонию открытия фестиваля «Духовное единство России - послание миру» госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Он напомнил, что в прошлом году болгарский историко-археологический комплекс посетили свыше 800 тыс. гостей, в то время как в 2010 году их количество не превышало 50 тыс. человек.

«Создав в 2010 году республиканский фонд возрождение, мы приступили к возрождению древнего гооода Болгар и острова-града Свияжск. И благодаря всенародной поддержке в 2019 году нам удалось реализовать этот проект полностью», - отметил Шаймиев.

Он отдельно подчеркнул, что болгарский историко-археологический комплекс в 2014 году был включен в список всемирного наследия Юнеско.

«Я всегда говорю, что все заканчивается включением в этот список, главное идти дальше по пути сохранения и преумножения нашего культурного достояния», - заявил госсоветник РТ.

По его словам, восстановив материальные памятники, мы переходим к возрождению нематериальных ценностей: традиций, обычаев, фольклора и многого другого.

Шаймиев добавил, что название «Духовное единство России - послание миру» подсказано самим временем, так как Татарстан последние годы становится международной площадкой для общения на различных крупных мероприятиях.

«Осенью пройдет саммит глав государств БРИКС и фестиваль, в котором принимают участие представители 10 регионов страны, проходит накануне этого события, где главы государств будут обсуждать направления сотрудничества во многих сферах, в том числе и культуры», - сказал госсоветник РТ.

Шаймиев подчеркнул, что именно поэтому фестиваль задуман как послание миру, послание о том, что в условиях современных реалий нужно сосредоточиться на общих для человечества ценностях, найти точки взаимодействия.

«И ярким примером является наш фестиваль, показывающий духовное едиство страны и возможность успешного диалога между народами», - заключил Шаймиев.