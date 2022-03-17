Шаймарданов: В селах РТ нужно создать систему, позволяющую оказывать услуги по заказам

В сельских населенных пунктах Татарстана необходимо создать систему, позволяющую оказывать услуги по заказам. Об этом заявил председатель правления Татпотребсоюза Ришат Шаймарданов на общем собрании представителей потребительских обществ и кооперативов РТ.

«Практически заново предстоит развивать на селе оказание платных услуг и бытовое обслуживание. Никто нам не запрещает заняться различными видами услуг, пользующихся спросом у населения по примеру Алексеевского райпо», – сказал докладчик.

Шаймарданов подчеркнул, что в этом году необходимо обеспечить розничный товарооборот в объеме не менее 5,6 млрд рублей, продажу на одного сельского жителя – на уровне более 15 тыс. рублей, а также увеличить число населенных пунктов, обслуживаемых мобильным форматом торговли, повысить эффективность использования автолавок и торговых объектов.

«Торговая деятельность потребительской кооперации в большей степени востребована в отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктах для бесперебойного снабжения сельского населения социально значимыми товарами», – отметил он.

Глава Татпотребсоюза добавил, что с каждым годом увеличивается количество населенных пунктов, обслуживаемых мобильным форматом торговли. Он уточнил, что высокопроизводительно используют автолавки в Актанышском, Атнинском, Пестречинском и Ютазинском районах.

«Они обеспечивают среднемесячный товарооборот каждой автолавки более 400 тыс. рублей. Такой показатель товарооборота выше, чем у трех–четырех стационарных торговых объектов, расположенных в малонаселенных пунктах. В текущем году усилен контроль за использованием автолавок системой ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить четкое отслеживание соблюдения графика по утвержденным маршрутам администрациями муниципальных районов», – заметил он.

По словам докладчика, в этом году все ранее закрытые и переданные в аренду магазины должны быть задействованы. «Это относится Альметьевскому, Мамадышскому, Бавлинскому, Бугульминскому, Заинскому райпо. Просим муниципальные органы власти оказать поддержку в возобновлении работы таких магазинов», – заключил он.