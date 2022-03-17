Шаймарданов: Кооперативы должны обеспечить производство продукции на 2,6 млрд рублей

Потребкооперативам необходимо обеспечить объем производства собственной продукции на уровне не менее 2,6 млрд рублей. Об этом заявил председатель правления Татпотребсоюза Ришат Шаймарданов на общем собрании представителей потребительских обществ и кооперативов РТ.

«Задача производственной отрасли – расширить ассортиментную линейку производимых товаров при надежном сбыте в первую очередь через внутрисистемный товарообмен. Собственная продукция предприятий – это возможность обеспечения продовольственной безопасности каждого райпо, системы в целом, а также республики и нашего государства», – сказал докладчик.

По словам Шаймарданова, производство продукции потребкооперативов за прошлый год составило свыше 2,3 млрд рублей, что больше на 26% к уровню 2020-го.

«Обеспечен рост уровня использования производственных мощностей на 18%, что составило 63%. Всем райпо необходимо довести этот показатель до 80%. В тех районах, где направляемые средства на техническое перевооружение были недостаточны, обеспечено только сохранение производственного цикла, не решив вопросы коренной модернизации производства», – отметил он.

Руководитель Татпотребсоюза добавил, что поэтому в таких предприятиях не произошло увеличение объема и улучшения качества продукции. «Некоторые предприятия даже не смогли удержать свой достигнутый уровень или снизили ассортимент и объем производства. Это относится Балтасинскому предприятию, Актанышскому, Сабинскому. Снизили объем Мамадышское, Заинское и Аксубаевское предприятия», – констатировал он.

Шаймарданов подчеркнул, что необходимо довести удельный вес реализации собственной продукции в розничной торговле на уровне не менее 25%. «Там, где успешно работают производственные предприятия, они и приближены к этим показателям. Это не самоцель, а жизненная необходимость с учетом спроса населения», – резюмировал он.