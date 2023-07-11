Шаймарданов: Кооперативам нужно обеспечить закупку продукции на 43 тыс. рублей с подворья

Потребительским кооперативам с этого года необходимо обеспечить закупку продукции у личных подсобных хозяйств на сумму не менее 43 тыс. рублей с каждого подворья. Об этом заявил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на экспертной сессии «Резервы системы потребкооперации: заготовительная деятельность».

«К концу года закупка сельскохозяйственной продукции и сырья с каждого двора превысит 39 тыс. рублей. Самый большой рост объема закупок достигнут по картофелю, макулатуре, кожевенному сырью», – рассказал докладчик.

По словам Шаймарданова, самым значимым видом деятельности отрасли и важным направлением в поддержке подворий является закупка молока. Ежегодно потребкооперативы закупают у населения более 177 тыс. тонн молока. «В этом году из-за снижения закупочных цен райпо несут убытки. Видимо, какое-то решение будет принято, и мы активизируем эту работу», – отметил он.

Личные подсобные хозяйства за прошлый год произвели продукцию на 103,7 млрд рублей, что составляет 31,2% от общего объема произведенной сельхозпродукции. Годовой совокупный объем деятельности Татпотребсоюза составил более 20,3 млрд рублей с ростом на 11% к 2021 году. Только в прошлом году потребкооперативы получили различные виды господдержки на 303 млн рублей.