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Спорт
12 сентября 2022  12:58

Сайманов заявил, что «Рубин» не получил денег за трансфер Дрейера в «Митьюлланд»

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Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб все еще не получил денег за трансфер нападающего Андерса Дрейера в датский «Митьюлланд». По словам функционера, с поступлением денег на счета клуба из‑за границы существуют проблемы.

«У нас есть сложности с поступлениями финансовых средств. От каких клубов? Не только от клубов. Из‑за границы в принципе деньги тяжело приходят. А так, нам должен «Митьюлланд» за Дрейера. До сих пор нет оплаты от них. Но мы находимся в контакте с РФС, решаем этот вопрос. Надеюсь, что все благополучно закончится», – цитирует Сайманова «Матч ТВ».

 Напомним, в начале июля стало известно, что полузащитник Дрейер продолжит карьеру в «Митьюлланде».

Стоит отметить, что 24-летний футболист пришел в «Рубин» в августе 2021 года именно из «Митьюлланда», подписав с казанцами пятилетний контракт.

По данным портала Transfermarkt, за трансфера Дрейера казанцы получили 5 миллионов евро.

#футбол #фк рубин #рустем сайманов #Андерс Дрейер
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