Сайманов допустил снижение финансирования «Рубина» после вылета в ФНЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал будущее клуба после вылета в Футбольную национальную лигу. По словам функционера, существует вероятность изменения финансирования клуба.

«Понимание финансирования на следующий год будет лишь после встречи со спонсорами. Будут обсуждения формата и прочее. Пока нет понимания, есть только договор на календарный год. Вполне допускаю, что будут изменения финансирования, либо в большую, но скорее всего, в меньшую сторону. Нужно будет говорить только после встреч со спонсорами», – заявил Сайманов на пресс-конференции, посвященной итогам сезона.

Кроме того, генеральный директор клуба заявил о том, что в СИБУРе [генеральный спонсор «Рубина»] понимаю всю важность клуба относительно республики.

«Все позитивно, они понимают важность «Рубина». Ведь это визитная карточка Татарстана. Сейчас мы будем встречаться, надеемся, что будут дополнительные меры поддержки. Также предстоит встреча с руководством республики», – подчеркнул Сайманов.

Напомним, до матча с «Уфой» сообщалось о том, что в случае вылета «Рубина» в ФНЛ, СИБУР может значительно сократить объем денежных вливаний в казанский клуб.

Ранее Сайманов заявил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжит работать в казанском клубе в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.