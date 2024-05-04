Саида Мухаметзянова на узбекском «Голосе»: «Не ожидала, что повернутся все 4 наставника»

На узбекском канале Zoʻr TV показали эфир программы Ovoz с участием Саиды Мухаметзяновой

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«Тут ничего, кроме голоса. Ни одной ноты инструментами!»

27 апреля на узбекском канале Zoʻr TV показали эфир программы Ovoz («Голос») с участием певицы из Татарстана, солистки Казанской филармонии Саиды Мухаметзяновой. Она исполнила татарскую народную песню «Гөлҗамал», выбрав для этого формат а капелла.

В команду наставников в узбекском шоу вошли народный артист Узбекистана и Татарстана, солист легендарной группы «Ялла» Фаррух Закиров, заслуженная артистка Узбекистана, фолк-певица Севара Назархан, заслуженный артист Узбекистана, солист группы «Болалар» Тохир Содыков и народный артист Узбекистана, министр культуры республики Озодбек Назарбеков.

С первых же звуков песни Саида очаровала аудиторию и членов жюри, которые один за другим повернулись к конкурсантке. Последним после некоторого раздумья не устоял перед магическим звучанием старинной народной мелодии Озодбек Назарбеков. В качестве своего наставника Саида выбрала Севару Назархан.

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На Ютуб-канале узбекского «Голоса» – The Voice of Uzbekistan выступление Мухаметзяновой набрало к 3 мая 543 тысячи просмотров. Под видео пользователи оставляют восторженные комментарии.

«Бриллиант всего татарского народа! Истинно татарское воспитание, манера поведения и традиции – все это ты смогла показать миру!»

«Почему, когда Саида поет, все татары мира плачут? От счастья, что наше молодое поколение ценит наш родной язык, наши народные песни и историю!»

«Такими и должны быть участники. Раз проект называется "Голос", значит, оценивать нужно только голос. И тут ничего, кроме голоса. Ни одной ноты инструментами!» – пишут они.

«Поставила себе цель – все интервью и общение с жюри вести на татарском языке»

«Интертат» связался с Саидой, чтобы расспросить ее о том, почему она решила принять в участие в Ovoz и как готовится к следующему туру.

– Саида, как ты попала в проект Ovoz?

– О нем мне рассказала мама, которая увидела анонсы в соцсетях. Предложила мне испытать себя на этом конкурсе. Я отправила заявку, ее приняли и пригласили на кастинг. Таким образом я прошла в первый этап – слепые прослушивания.

– Родители не смогли поехать с тобой в Ташкент. Кто пришел поддержать тебя на съемочной площадке?

– Да, родители не поехали со мной, остались в Казани. Организаторы спросили меня, будет ли у меня группа поддержки. Тогда папа сообщил, что поговорил со своими друзьями в Узбекистане и что они придут поболеть за меня. В этот день пришли, кажется, 13 человек вместе с детьми. Я хочу сказать им огромное спасибо. Потому что без родителей действительно сложно, но я чувствовала поддержку, я не была одна, и это мне, конечно, очень помогло.

– Как шла подготовка к выступлению?

– Когда я приехала на съемочную площадку, сначала сняли профайл, то есть визитную карточку, которую показывают перед выступлением конкурсанта. Взяли интервью у меня и наших друзей семьи, а затем уже пришло время самого выступления.

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– Ты исполнила народную песню «Гөлҗамал» а капелла. Почему выбрала именно ее?

– Это было мое личное решение. С самого начала сказала родителям, что, пусть и без инструментов, буду петь «Гөлҗамал». Во-первых, это моя самая любимая песня, во-вторых, я посчитала, что это самая удачная композиция для исполнения а капелла. Почему я выбрала татарскую песню? Об этом я говорю в каждом интервью: моя главная цель – показать татарскую песню всему миру. С этим и связан выбор песни.

– Понимают ли татарский язык в Узбекистане? Не возникало трудностей в общении?

– Приехав на съемочную площадку, я поставила себе такую цель – все интервью, все общение с членами жюри вести на татарском языке. Потому что наши языки немного похожи.

В целом каких-то сложностей я не почувствовала. Наоборот, общение было очень приятное. Члены жюри понимали меня, а я понимала их. Да, не на все 100 процентов, но некоторые слова, предложения можно понять.

«Фаррух Закиров не должен был повернуться, но он повернулся»

– Рассказывая о себе на сцене, ты тоже говорила на родном языке. Тоже сама так решила?

– Да, такое было мое решение. Я была очень горда собой, потому что на масштабном международном проекте я говорила на татарском языке, и это было невероятно приятно для меня, моя душа радовалась этому. Члены жюри тоже похвалили, что я говорю на своем родном языке. Озодбек Назарбеков даже сказал: «Ты так хорошо говоришь на своем родном языке. Ты – достойный представитель своего народа».

– Что ты чувствовала перед выходом на сцену? Переживала?

– На сцене, безусловно, было волнение, без этого никак. Это заметно и на записи, потому что я в тот день спала всего три часа. В 3 часа ночи прилетела в Ташкент, заселилась к 5 утра, а уже в 11 должна была быть на площадке. Поэтому усталость ощущалась.

На репетиции, мне показалось, спела лучше, но все равно довольна своим выступлением, потому что петь а капелла – это не так просто, и я выбрала очень сложную песню. Я думаю, самое главное – быть довольной собой.

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– Ты ожидала, что к тебе повернутся все четыре наставника? И почему решила выбрать Севару Назархан?

– Конечно, я не ожидала. Я полетела в Узбекистан 6 апреля, это был последний день съемок первого этапа. Перед тем как приехать на съемочную площадку, спросила, есть ли еще места в командах наставников. Мне сказали: «У Севары всего три, у министра культуры два, у Фарруха Закирова команда уже полная». Поэтому на моем выступлении Фаррух Закиров не должен был повернуться. Видимо, выступление понравилось, и он тоже повернулся.

Попасть в команду Севары было моей большой мечтой. Когда я узнала, что она участвует в этом проекте как наставник, сказала маме: «Если приму участие, то только ради Севары», потому что очень хотела с ней поработать. Она мне нравится как музыкант, вокалист и как человек. У нас похожая стилистика, мне кажется, мы ведем одно направление. Поэтому решила выбрать ее.

«Саида, меня просто бомбануло с твоего образа»

– Саида, это второй «Голос» на твоем творческом пути. Наверняка ты отметила для себя, чем отличаются шоу в России и Узбекистане. Ощутила разницу?

– В Узбекистане участники стараются исполнять песни на своем языке, берут композиции национальных авторов, народные песни. Также примечательно, что члены жюри говорят только на узбекском языке. В России со сцены проекта звучат больше песни на иностранном языке. Здесь они тоже есть, но все же преобладают узбекские песни.

В Узбекистане этот проект проводится еще только первый год, но организация на высоком уровне. Я очень благодарна узбекскому народу, люди отнеслись к нам с большим уважением. Узнав, что я приехала из Татарстана, представительницу татарского народа приняли очень тепло, с открытой доброй душой.

– Среди конкурсантов были другие иностранцы? Вообще тебе понравились выступления других участников?

– Были исполнители из Казахстана, Таджикистана, Кубы. А выступления я смотрю на канале Zoʻr TV и в Ютуб-канале проекта, эфиры бывают каждую субботу. Очень сильные исполнители, поют хорошо. Браво им всем!

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– Помимо своего пения ты поразила жюри и аудиторию сценическим образом. Как он создавался?

– Для меня это получился такой яркий образ. Он красный! Почему это платье? Потому что своими оборками на юбке оно напоминает татарское национальное платье. Я привезла с собой национальные украшения – изю, калфак, чулпы (подвески-накосники, – прим. Т-и).

Все наставники и зрители были в восторге, потому что получился очень яркий образ. И Севара еще при первой встрече мне сказала: «Моя татарочка приехала!» Потом она мне призналась: «Саида, меня просто бомбануло с твоего образа. Ты была такой светлой, красивой на сцене, не могла оторвать от тебя глаз».​

– Что будет дальше в проекте? Когда следующее выступление? Как проходит твоя подготовка?

– Следующий этап – это поединки. Конкурсанты выступают в дуэте, у меня уже есть напарник. У нас идут репетиции с напарником, музыкантами и Севарой.

Съемки второго этапа будут проходить в середине мая. Мы готовимся, песня уже выбрана.

– Как думаешь, удастся тебе стать победительницей? Или все же на Ovoz предпочтут своего артиста?

– Я не хочу отвечать на такой вопрос. Увидим, что будет дальше, все в руках Всевышнего. И вообще я в другой стране и как это работает в другой стране, я не знаю.

Камиля Билалова, Intertat.tatar

Саида Айратовна Мухаметзянова родилась 12 января 2001 года в Казани. С пяти лет пела в фольклорном ансамбле «Ак калфак». Отец – первый имам-хатыб казанской мечети «Адель», также он работал имамом в мечети города Верхняя Пышма Свердловской области. В 2012 году семья вернулась в Казань. Саида училась в музыкальной школе № 22 Приволжского района Казани. Работает в Казанской городской филармонии. В 2014 году стала обладательницей Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», в 2015-м – лауреатом проекта «Голос.Дети».