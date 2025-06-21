Саида и Искан перепели песню «Мин яратам сине, Татарстан»: «Хейта пока не было»

Искан (Искандер Шакиров) и Саида Мухаметзянова записали дуэтом кавер-версию легендарной песни Салавата Фатхетдинова «Мин яратам сине, Татарстан». «Интертат» поговорил с Исканом о том, как возникла идея перепеть «второй гимн республики» и какие новые коллаборации ждать от него в ближайшее время.





Искан и Саида Мухаметзянова записали дуэтом кавер-версию легендарной песни Салавата Фатхетдинова «Мин яратам сине, Татарстан»

Фото: из личного архива Искандера Шакирова

«Для такой суперколлаборации было бы неправильно взять неизвестную песню»

– Искан, как возникла идея спеть дуэтом с Саидой Мухаметзяновой?

– В декабре прошлого года мы с Саидой случайно списались и пообщались в социальных сетях и договорились как-нибудь вместе записать хит. А 17 декабря встретились офлайн на награждении победителей рейтинга «Татары года» (проект издания «Миллиард.Татар», – прим. Т-и) и с тех пор стали активно придумывать наш общий хит. В результате появился этот трек.

– Говорят, Салават абый не любит, когда другие артисты перепевают его песни. Вам он не отказал?

– Да, мне известен этот факт из жизни Салавата абый. Но ведь здесь – суперколлаборация! Во-первых, Саида Мухаметзянова, во-вторых – Искан! Здесь неправильно было бы взять незнакомую песню.

«Мин яратам сине, Татарстан» можно назвать вторым гимном нашей республики, поэтому к работе мы отнеслись со всей серьезностью. Нужно было тщательно продумать каждое слово в каждом куплете. Удивительным образом и музыка, и слова написались легко.

Большая благодарность авторам песни – они поддержали нашу идею. [Автор музыки] Роберт Андреев с большим позитивом отнесся к нашей задумке. После разговора с ним на душе стало спокойно. Очень надеюсь, что песня понравится Салавату абый и он не будет против.

«Саида известна во всем мире. Получаем много респектов из других стран»

– То есть Салават абый вообще не знал, что вы выпускаете кавер на его песню?

– Мне кажется, он уже успел его услышать. Думаю, если не услышал, то ему уже донесли.

– Вы уже успели словить хейт по поводу нового трека?

– Про хейт пока не могу сказать, песня только вышла. Пока видел только реакции «круто», «огонь» и т. п. Саида известна во всем мире, ее с большой любовью слушают все татары планеты. Так что получаем много респектов из других стран.

– Долго работали над песней?

– Записывали больше полугода вместе с нашим другом аранжировщиком Айдаром Хусаиновым. Первые варианты давали послушать нашим близким и родным, просили высказать замечания. Окончательный вариант – это лучшая версия того, что мы могли сотворить.

– Есть планы поработать с другими песнями Салавата Фатхетдинова?

– Да, сейчас идет работа над другой популярной песней Салавата абый. Это будет уже мужской дуэт. Название песни пока пусть останется в секрете, надеюсь, скоро вы ее услышите.

Фото: из личного архива Искандера Шакирова

«В конце июня выйдет еще один классный дуэт»

– Ты активно выпускаешь треки в последнее время. Сколько еще песен мы можем ожидать от тебя в 2025 году?

– В 2024 году песня «Даладан» стала популярной в стране, в этом году хотелось бы достичь того же уровня или даже поднять планку еще выше. До конца года ждут своей очереди как минимум четыре-пять треков. 15 мая мы презентовали альбом «Гафу», вот теперь песню «Мин яратам сине, Татарстан». В конце июня должен выйти еще один классный дуэт. Пока эту песню можно услышать на дискотеках.

– Насколько я знаю, песню «Даладан» вы тоже делали с Айдаром Хусаиновым. Стало быть, другие песни, сделанные с ним, тоже станут хитами?

– Почти над всеми треками мы работали с Айдаром. Но команда стала еще сильнее, к нам присоединился парень по имени Фаиль. 90 процентов треков нового альбома мы записали с ним. Станут они хитами или нет, я пока не знаю, но очень на это надеюсь.

Фирюза Гиниятова, «Интертат», перевод с татарского