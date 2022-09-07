Шайба Тесанова принесла победу «Локомотиву» над «Нефтехимиком»

«Локомотив» обыграл (4:3) нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ в Ярославле. Отметим, что перед игрой обе команды занимали десятые места в таблицах Восточной и Западной конференции, соответственно.

Уже на первой минуте стартового периода «Локомотив» вышел вперед. Рафиков поразил ворота Судницина — 1:0. Во второй половине периода «Нефтехимик» пропустил вторую шайбу. Форвард хозяев Аверин бросил сам и оказался первым на добивании — 2:0. Отметим, что в первом периоде шла в целом равная игра.

После перерыва «Нефтехимик» нашел в себе силы вернуться в игру. Также как и ярославцы, «волки» забросили уже на первой минуте, но уже второго периода. Сидоров мощно приложился по шайбе от синей линии — 2:1.

«Волки» усилили давление на ворота «Локомотива» и через четыре минуты уже Попов точно бросил в девятку ворот Бочарова — 2:2. Под занавес периода команды обменялись еще двумя заброшенными шайбами. Сначала Алексеев броском с острого угла вывел «Локомотив» вперед. Но через 21 секунду Лещенко вновь восстановил равновесие в счете. В этом эпизоде вратарь хозяев Бочаров не справился с дальним броском и не выручил свою команду — 3:3.

В заключительном периоде «Локомотив» в четвертый раз вышел вперед. Тесанов убежал один на один с вратарем гостей и забросил еще одну шайбу — 4:3. Нижнекамцы сравнять счет не сумели.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет в Нижнекамске 10 сентября против минского «Динамо». Начало встречи в 17:30 по московскому времени.

Локомотив – Нефтехимик – 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

1:0 – 2 Рафиков (Елесин, Чехович)

2:0 – 14 Аверин (Иванов, Алексеев)

2:1 – 22 Сидоров (Камара, Лещенко)

2:2 – 25 Попов (Шерстобитов)

3:2 – 39 Алексеев (Шалунов, Сергеев)

3:3 – 40 Лещенко (Назаров)

4:3 – 45 Тесанов (Аверин)