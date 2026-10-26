«Шайба пока не идет»: агент Сафонова раскрыл, что мешает форварду забить в АХЛ

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Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего системы «Ванкувера» Ильи Сафонова, в разговоре с «РБ Спорт» оценил выступление хоккеиста в АХЛ.

Российский форвард провел за «Эбботсфорд» 8 матчей, в которых набрал 3 очка (0+3).

Отвечая на вопрос, как он оценивает игру Сафонова и чего тому не хватает для первого гола, Дементьев отметил, что все ждут от Ильи забитых шайб, моментов у него было много, но пока шайба не идёт в ворота. При этом, по словам агента, тренеры довольны отношением форварда к делу.

«Мы все ждём, когда голы появятся у Ильи. У него было очень много моментов, когда он мог поразить ворота, но, к сожалению, шайба туда пока не идёт. А так он играет, работает, и тренеры довольны его отношением к делу. Так что ждём позитивного развития событий и наконец-то забитого гола», — говорит Дементьев.

На уточнение, нужно ли Сафонову время для адаптации к североамериканскому хоккею, агент ответил, что это в том числе важно, ведь у каждого адаптация проходит по-своему: кто-то начинает играть сразу, но обычно требуется время на понимание философии команды и требований тренера, а также знание английского языка.

«И это в том числе, адаптация у каждого происходит по-своему. Кто-то сразу начинает играть, но обычно это занимает какое-то время. Нужно понимание философии команды и требований тренера, исполнение заданий, плюс знание английского языка, так что там накладывается одно на другое», — заключил Дементьев.