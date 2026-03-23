Шайба Ильи Сафонова принесла победу «Ак Барсу» в первом матче серии с «Трактором»
«Ак Барс» добыл победу над «Трактором» в дебютной встрече серии.
Матч в Казани завершился триумфом хозяев со счетом 3:2
Первыми отличились челябинцы на 15-й минуте усилиями Виталия Кравцова.
Сравнять хоккеисты «Ак Барса» сумели на 50-й минуте. Шайбу забросил Алексей Пустозеров.
Второй гол «Ак Барс» оформил на 55-й минуте. Гол в большинстве оформил Нэйтан Тодд.
В концовке встречи в овертайм перевел игру вновь нападающий «Трактора» Виталий Кравцов
В овертайме победу принес «Ак Барсу» Илья Сафонов.