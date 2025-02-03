Шайба нападающего «Ак Барса» Егора Коршкова оказалась второй в топе голов недели КХЛ

Гол нападающего «Ак Барса» Егора Коршкова был признан вторым в топе голов прошедшей недели КХЛ.

Вчера форвард поучаствовал в четвертой заброшенной шайбе казанцев в матче против «Куньлуня» (6:3).

Выше Коршкова в топе голов недели КХЛ расположился лишь нападающий «Динамо» Седрик Пакетт, который отличился в игре против «Торпедо» (4:2).

На данный момент «Ак Барс» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции.

Видео: телеграм-канал "Ак Барса"