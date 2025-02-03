news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 3 февраля 2025 16:00

Шайба нападающего «Ак Барса» Егора Коршкова оказалась второй в топе голов недели КХЛ

Гол нападающего «Ак Барса» Егора Коршкова был признан вторым в топе голов прошедшей недели КХЛ.

Вчера форвард поучаствовал в четвертой заброшенной шайбе казанцев в матче против «Куньлуня» (6:3).

Выше Коршкова в топе голов недели КХЛ расположился лишь нападающий «Динамо» Седрик Пакетт, который отличился в игре против «Торпедо» (4:2).

На данный момент «Ак Барс» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции.

Видео: телеграм-канал "Ак Барса"

#ХК Ак барс #кхл #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Росреестре РТ разъяснили новые правила оформления недвижимости

В Росреестре РТ разъяснили новые правила оформления недвижимости

2 февраля 2025
«Речные танки»: какую роль корабли из Зеленодольска сыграли в Сталинградской битве

«Речные танки»: какую роль корабли из Зеленодольска сыграли в Сталинградской битве

2 февраля 2025