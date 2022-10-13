«Шәһри Чаллы» для поддержки незрячих начала выпускать материалы в аудиоформате

Газета «Шәһри Чаллы» присоединилась к мероприятиям, проводимым по всему миру в рамках Дня белой трости, который отмечается 15 октября. В поддержку незрячих газета начала выпускать свои материалы в аудиоформате.

Член общества слепых Набережных Челнов Рамиль Губайдуллин уверен, что редакция взялась за очень нужное дело.

«Аудиокниги на татарском языке есть, хотя их и немного. Но большинство из них — сказки или же стихи. А нам хотелось бы послушать истории из жизни — о судьбах людей, о реальных событиях. Мы такие материалы нашли в соцсетях газеты „Шәһри Чаллы”. Надеемся, что такие аудиозаписи будут выпускаться и в дальнейшем», — подчеркнул Рамиль Губайдуллин, который уже 15 лет является незрячим.

Послушать аудиозаписи материалов газеты «Шәһри Чаллы» можно на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Тексты читают журналисты, учителя, театральные актеры. В будущем редакция планирует предложить пользователям новости в аудиоформате.