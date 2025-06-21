Шагиахметов заявил, что Татарстан использует межведомственные данные для защиты экономики

В условиях санкционного давления и быстро меняющейся экономической ситуации крайне важно следить за деятельностью предприятий всех уровней – от крупного бизнеса до самозанятых. Об этом на сессии «Статистика-2030. Данные для жизни и бизнеса» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 21 июня сообщил первый заместитель премьер-министра РТ – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

По его словам, соответствующая задача была поставлена Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, и сегодня она является приоритетной для органов власти.

Шагиахметов отметил, что в республике действует специальный аналитический штаб, в работе которого используются данные от Росстата, Федеральной налоговой службы, Центробанка, Федеральной таможенной службы, коммерческих банков, отраслевых ведомств и муниципалитетов. На основе полученных данных проводится постоянный анализ влияния внешних и внутренних факторов на экономику отраслей и конкретных предприятий.

«Важно, чтобы между поступлением информации и ее анализом, а также принятием решений не было временного лага. Ситуация очень быстро меняется, и поэтому очень важно, чтобы сроки получения статинформации или любой аналитической информации и время принятия решений были короткими», – подчеркнул Шагиахметов.

Он добавил, что в Татарстане с коллегами из Росстата удалось наладить эффективное взаимодействие, что позволяет получать и обрабатывать необходимую информацию в кратчайшие сроки. Шагиахметов отметил, что республиканские программы поддержки бизнеса разрабатываются с учетом результатов анализа и ориентированы на обеспечение устойчивой работы всех хозяйствующих субъектов.

Поддержка бизнеса соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».