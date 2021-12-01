Шагиахметов: Задел прочности бизнеса РТ позволяет ему развиваться даже в пандемию

Татарстанские малые и средние компании (МСБ) продолжают уверенное развитие, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса. Это стало возможным благодаря беспрецедентным мерам федеральной и региональной поддержки, которые создали необходимый задел прочности в данной отрасли экономики. Об этом на встрече с предпринимателями республики рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Он отметил, что предпринимательское сообщество играет все более значимую роль в экономике Татарстана.

«Практически одна треть работает в сфере малого и среднего бизнеса. Тот вклад, который МСБ вносит в развитие республики, неоценим. Более 750 тысяч рабочих мест создают в республике малые и средние предприятия. Поэтому для Правительства РТ поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важнейших, приоритетных направлений», — подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что пандемия внесла свои коррективы в экономическое развитие республики.

«Но тот задел прочности, который есть у нашего малого и среднего бизнеса, сформированный благодаря беспрецедентным мерам поддержки федерального и республиканского уровней, позволяет предпринимателям продолжать свое развитие», — подчеркнул глава Минэкономики РТ.

По его словам, республика активно участвуют в реализации федеральных мер поддержки бизнеса в непростых условиях продолжающейся пандемии. Наибольшую помощь сейчас оказывают тем отраслям, которые сильнее всего пострадали от ковидных ограничений.

«Каждый муниципальный район отрабатывает вопросы с каждым потенциальным получателем данных мер поддержки. Кроме того, для расширения охвата помощи мы ввели дополнительные республиканские меры поддержки. Так нам удалось расширить число получателей помощи. Мы это делали как в прошлом, так и в этом году, когда объявили новые федеральные формы поддержки бизнеса», — резюмировал Мидхат Шагиахметов.