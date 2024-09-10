Шагиахметов: Высокотехнологичные проекты СИБУРа станут серьезным вкладом в развитие РТ

Высокотехнологичные проекты, реализуемые СИБУРом на площадке своего предприятия в Нижнекамске станут серьезным вкладом в поступательное развитие Татарстана. Об этом заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, чьи слова приводит «НТР 24».

Среди таких проектов спикер назвал строительство олефинового комплекса ЭП-600 и проект строительства производства гексена. Ранее СИБУР анонсировал строительство на «Нижнекамскнефтехиме» установки этилбензола и стирола, а также установки полистирола, а также строительство производства премиального металлоценового полиэтилена. На «Казаньоргсинтезе» завершается реконструкция реактора Б, а также строительство ПГУ-250.

По словам гендиректора СИБУРа Михаила Карисалова, в общей сложности в экономику Татарстана инвестируют 600 млрд рублей. В данную сумму вошли проекты по модернизации действующих производств, создание новых мощностей, улучшение условий труда сотрудников и соцпроекты.

СИБУР внимательно относится и к соцразвитию города и Татарстана в целом, подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что власти уже не раз своими глазами видели, какие великолепные условия создает СИБУР для работников своих татарстанских предприятий — «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза».

«Вкусное, полезное, качественное питание, доступное, профессиональное медобслуживание — конечно, все это стимулирует сотрудников работать качественнее, эффективнее», - считает спикер, добавив, что СИБУР в этом плане – пример для других крупных предприятий Татарстана.

Еще один стимул для персонала «Нижнекамскнефтехима» - увеличение зарплат. За 3,5 года средний доход сотрудников нефтехимической отрасли Татарстана вырос на 86%, говорится в статистике Росстата. По этому показателю химики одни из лучших среди промышленников РТ. Чтобы создать комфортную и безопасную рабочую среду, реконструируют помещения для рабочего персонала, ремонтируют санаторий «Корабельная роща», а также уже реконструировали многофункциональный спортивный центр «СИБУР Арена-НК».

Создание спортивного комплекса нового формата – это большой вклад в развитие не только города, но и коллектива «Нижнекамскнефтехима», уверен министр. Он также напомнил, что у СИБУРа и Татарстана много разных совместных планов, но спикер уверен: все эти планы реализуют. Цель этой совместной работы одна - повысить качество жизни на нашей общей территории, отметил Шагиахметов.

Напомним, три года назад СИБУР и «ТАИФ» заключили соглашение об объединении нефтехимических предприятий Татарстана в составе СИБУРа. На базе него создали самую крупную нефтегазохимическую российскую компанию, и одну из крупнейших в мире. Со слов профильных экспертов, такое открытие позволило усилить позиции РФ на рынках химической, нефтегазохимической и нефтегазовой отраслей, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках за счет эффекта масштаба и повышения производственной эффективности.