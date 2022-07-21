Шагиахметов: Принятые в стране законы должны давать максимальный эффект для бизнеса

Несмотря на то, что в России уже реализуется целый комплекс мер поддержки бизнеса, в сегодняшних условиях важно продолжать думать о будущей поддержке предпринимательства, заявил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Совместно с председателем комитета Госдумы РФ по экономической политике Максимом Топилиным он посетил сегодня особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алабуга», где гостям рассказали о возникающих у резидентов проблемах.

Необходимо регулярно знакомится с проблемами бизнесменов и корректировать законы в соответствии с их запросами, уверен Шагиахметов. «Важно чтобы принятые в стране законы давали максимальный эффект для бизнеса», – подчеркнул он.

В «Алабуге» гости посетили одно из системообразующих предприятий российской экономики – Елабужский аккумуляторный завод. Директор завода Марат Байкиев рассказал о планах расширения производства, добавив, что для него необходима поддержка государства. «Без финансирования со стороны государства срок окупаемости проекта составит около десяти лет, а с ним – всего два года», – пояснил Байкиев.

Следующим пунктом посещения стали завод ПАН-Прекурсор и образовательный центр «Алабуга Политех». Здесь гостей познакомили с последними разработками в области композитных материалов и подготовки технических специалистов, а также поделились планами по дальнейшему расширению. Ключевым преимуществом гости отметили возможность бесплатного обучения в образовательном центре. Кроме того, студентам предоставляют жилье и стипендию, а обучаются они под руководством реальных инженеров с заводов-резидентов ОЭЗ.

«Мы все получили заряд энергии и мотивации после посещения особой экономической зоны. Несмотря на санкционное давление здесь продолжают рождаться и успешно развиваться многие интересные проекты», – заключил председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин.

Стоит отметить, что «Алабуга» является одной из самых успешной ОЭЗ на территории России. В ней расположено 33 действующих завода, на которых трудятся свыше 9,5 тыс. человек, а общий объем частных инвестиций составляет 157 млрд рублей.