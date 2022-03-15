Шагиахметов: Важная задача – обеспечение занятости населения и сохранение рабочих мест

Министр экономики Татарстана назвал четыре главных направления, на которых сосредоточатся власти республики в условиях санкционного давления: поддержка предпринимателей, системообразующих организаций, обеспечение населения рабочими местами и продуктами питания.

«Реализация федеральных и республиканских программ, которые были запланированы на этот год, в Татарстане продолжится. Все меры поддержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, резидентов ТОСЭР и особых экономических зон по-прежнему сохраняются. Это является стимулом для нашего развития, развития резидентов и наших промпарков», – почеркнул Шагиахметов.

Еще одной задачей остается бесперебойная работа системообразующих предприятий. Перечень таких организаций сформирован как на федеральном, так и республиканском уровне. В Татарстанский список входят более 300 компаний. Сейчас отрабатываются все возможные меры поддержки.

Среди приоритетных задач – обеспечение занятости населения республики и сохранение рабочих мест. Министр экономики отметил, что большинство мер поддержки сейчас как раз связаны с сохранением рабочих мест на предприятиях.

Еще одно важное направление – обеспечение продуктами первой необходимости торговых магазинов. «В этом направлении также проводится большая работа. На сегодняшний день все торговые сети работают в штатном режиме, и все товары которые необходимы, присутствуют на полках в магазинах», - сообщил Шагиахметов.