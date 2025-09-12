Шагиахметов: В 2026 году в Татарстане планируем рост реальной зарплаты на уровне 2,8%

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Согласно прогнозу бюджета Татарстана на 2026 год, планируется рост реальной заработной платы на уровне 2,8%. Об этом на заседании Кабинета Министров Республики Татарстан, посвященном основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2026-2028 годы, сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«На 2026 год планируется рост реальной заработной платы на уровне до 2,8%. Муниципальным образованиям следует продолжить работу по обеспечению достижения целевых параметров в рамках деятельности межведомственной комиссии по легализации доходов и проводить соответствующие мероприятия по устранению выявленных нарушений», – рассказал он.

По его словам, текущая экономическая ситуация требует от собственников предприятий, руководителей отраслевых министерств и муниципалитетов анализа их финансовой устойчивости и принятия соответствующих мер.