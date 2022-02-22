Шагиахметов: Алексеевский район поднялся в республиканском рейтинге на восемь позиций

В поселке Алексеевское состоялось XII заседание Совета Алексеевского района РТ IV созыва. В заседании приняли участие заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков, глава района Сергей Демидов. Об этом пишет газета «Заря».

Перед отчетной сессией делегация посетила промпарк «Алексеевское», одним из резидентов которого является предприятие «Алексеевский кабельный завод». Здесь производится кабельно-проводниковая продукция. Производство открылось в 2019 году. На сегодня произведено продукции на 330 млн рублей. В перспективе — увеличить объем продукции.

Также гости побывали в цехе переработки «Эдем», где производится 30 наименований мясной продукции. В финальной стадии находится строительство рыбного цеха.

Выставка предварила пленарную часть заседания Совета района. Здесь местные товаропроизводители — работники торговли, производства, фермеры и самозанятые представили свою продукцию.

На пленарном заседании были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Алексеевского района за 2021 год и озвучены задачи на год текущий. С докладом выступил глава района Сергей Демидов.

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов отметил, что у Алексеевского района большой потенциал и главная задача — раскрыть его в полной мере: «Успешное социально-экономическое развитие республики всегда требовало самоотдачи муниципалитетов. За прошедший год Алексеевский район улучшил свои показатели по многим показателям и поднялся в республиканском рейтинге на восемь позиций», — отметил глава экономического ведомства.

Шагиахметов подчеркнул, что традиционным для Алексеевского района является область сельского хозяйства.

«Вам удалось увеличить эффективность работы сельхозпредприятий путем внедрения новых подходов и технологий. Особого внимания здесь требуют вопросы заработной платы и кадрового обеспечения. Немаловажную роль играет поддержка малого и среднего предпринимательства. Ваши показатели превышают средние по республики, но работа в предстоящем году предстоит большая», — добавил министр экономики.

В заключении Мидхад Шагиахметов отметил слаженную работу команды администрации, депутатского корпуса и общественности, поблагодарил за весомый вклад в развитие республики.