«Уход брендов дает отличную возможность нашим предпринимателям войти на интернет-рынок»

Популярные маркетплейсы в Татарстане в условиях турбулентности на рынках продолжают наращивать объемы продаж. Товаров на площадках становится больше, как и продавцов – татарстанских предпринимателей. О том, как санкции повлияли на работу интернет-магазинов, – в материале «Татар-информа».

Работу логистических центров в Зеленодольском районе сегодня оценил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ассортимент продукции маркетплейсов существенно не менялся

В Татарстане давно работают федеральные маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, также в их рядах компания с местными корнями – KazanExpress. Все они обосновались в Зеленодольском районе – разместили мощные логистические центры. Сегодня их работу оценил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Он отметил, что вся интернет-торговля сегодня работает в штатном режиме. Более того, этот сегмент в последнее время очень активно развивается. Все больше предпринимателей из Татарстана продают свои товары на маркетплейсах. Власти же готовы помогать предпринимателям освоить эти площадки – поддерживать и обучать местных производителей.

Мидхат Шагиахметов: «Мы видим, что некоторые бренды начали уходить, что дает отличную возможность нашим предпринимателям войти на интернет-рынок» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тех татарстанских производителей, кто готов работать в этом направлении, мы обучаем, как заходить на интернет-площадки, чтобы их товары получили здесь свое присутствие. Мы видим, что некоторые бренды начали уходить, что дает отличную возможность нашим предпринимателям войти на интернет-рынок», – убежден министр.

Шагиахметов добавил, что ассортимент продукции маркетплейсов существенно в текущей ситуации не менялся, как и объемы реализации товаров. Все эти показатели находятся на тех же уровнях, что и раньше.

В планах KazanExpress расширение складских помещений за счет строительства нового автоматизированного ангара Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша основная задача – сохранить рабочие места»

Во время посещения распределительного центра KazanExpress генеральный директор компании Линар Хуснуллин рассказал, что основной задачей для них было и остается сохранение рабочих мест. В прошлом году количество сотрудников в компании увеличилось с 400 до 5000. До конца года численность планируется удвоить.

«Сейчас мы немного снизили обороты развития. К примеру, в городах открываемся чуть помедленнее. Кроме того, договорились с арендаторами о предоставлении небольшой скидки на какое-то время. В целом делаем всё, чтобы "запас здоровья" был больше. Это необходимо для получения прибыли, что позволит не зависеть от инвестиций. Стараемся быть самодостаточными», – заявил Хуснуллин.

Генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин рассказал, что основной задачей для них было и остается сохранение рабочих мест Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что в планах компании – расширение складских помещений за счет строительства нового автоматизированного ангара. При этом старое помещение будет переоборудовано в склад продуктов, а у маркетплейса появится новая функция – экспресс-доставка продуктов.

«По сути, работа никак не поменялась. Как работали, так и будем работать»

Руководитель логистического центра Wildberries в Казани Тимур Ковраев рассказал министру экономики Татарстана, что несмотря на то, что возник ажиотаж на некоторые виды продукции, это никак не повлияло на работу распределительного центра компании – у нее большой запас продукции.

Тимур Ковраев: «Товара у нас достаточно. Проблем никаких нет. Мы ежедневно отгружаем около 800 тыс. товаров нашим покупателям» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По сути, работа никак не поменялась. Как работали, так и будем работать. Товара у нас достаточно. Проблем никаких нет. Мы ежедневно отгружаем около 800 тыс. товаров нашим покупателям, так что можно сказать, что мы делаем всё для своевременной доставки товаров нашим покупателям», – заявил Ковраев.

Осмотр складских помещений подтвердил слова руководителя логистического центра. Огромное здание площадью 100 тыс. кв. метров было заполнено товарами всех категорий и назначений. Распределением, упаковкой и погрузкой товара тут занимается свыше 4,5 тыс. человек, большинство из которых – местные работники.

Распределением, упаковкой и погрузкой товара в логистическом центре Wildberries в Казани занимаются свыше 4,5 тыс. человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«План по развитию, поставленный до 2025 года, никто не приостанавливал и не корректировал»

Руководитель операций приема и размещения товара Ozon Марат Юсупов рассказал Шагиахметову, что в 2023 году планируется строительство второй очереди комплекса. Это позволит вдвое увеличить количество рабочих мест. Общая площадь фулфилмент-центра после строительства достигнет 44 тыс. квадратных метров.

«План по развитию, поставленный до 2025 года, никто не приостанавливал и не корректировал. С точки зрения производственных мероприятий у нас ровным счетом ничего не изменилось. Инфраструктура логистики выстроена очень серьезно. Наполненность склада у нас растет, мы не ощутили никаких скачков на себе», – сообщил Юсупов.

На сегодняшний день в комплексе Ozon хранится более 7,6 млн товаров, что дает жителям республики доступ к огромному разнообразному ассортименту Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На сегодняшний день в комплексе хранится более 7,6 млн товаров, что дает жителям республики доступ к огромному разнообразному ассортименту – от бытовой химии, детских товаров до бытовой техники, автотоваров и одежды. На объекте работает порядка 1 тыс. человек, однако с появлением второй очереди это число увеличится более чем в два раза.

Напомним, что в прошлом году количество предпринимателей, которые вышли на маркетплейсы в Татарстане, выросло почти в 7 раз – до 23 тыс. Сегодня на маркетплейсах свои товары реализуют более 25 тыс. бизнесменов. В семь раз, до 25 млрд рублей, вырос и объем продаж. И в эти дни он продолжает стремительно увеличиваться.