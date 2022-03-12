Шагиахметов: Товары поставляются в магазины в регулярном режиме

Объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости, сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.

По словам Шагиахметова, мониторинг наличия товаров первой необходимости ведет министерство промышленности и торговли РТ на ежедневной основе.

«Поставки товаров в магазины и распределительные центры идут в регулярном режиме. Запасы на распределительных центрах достаточны для удовлетворения спроса и составляют от одного до двух месяцев», - отметил Шагиахметов.

Он напомнил, что для обеспечения бесперебойной работы хлебобулочных предприятий и нужд социальной сферы в республике создан резервный фонд запаса сахара и муки.

Шагиахметов обратил внимание представителей районов и отраслевых министерств на необходимость оперативного реагирования на рост цен и наличие товарных запасов. И в случае необходимости обращаться в соответствующие органы. В частности, в управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.

Также он призвал участников товаропроводящей цепочки от производителей до сбыта соблюдать требования антимонопольного законодательства и не допускать необоснованного повышения цен.