Шагиахметов: Торгсети запаслись продуктами с учетом повышенного спроса перед Пасхой

Анализ потоковых данных контрольно-кассовой техники, представленных Федеральной налоговой службой России, свидетельствует о стабильности спроса на розничном продовольственном рынке Республики Татарстан, сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов сегодня на традиционном совещании в Правительстве Татарстана.

Материалы министерства экономики Татарстана

«Объем реализации продуктов длительного хранения ниже эталонной недели», – отметил министр.

По его словам, в торговых сетях продолжается ежедневный мониторинг товарных запасов. Обеспечение стабильности товарных рынков находится на постоянном контроле рабочей группы оперативного штаба.

«На текущей неделе зафиксирован традиционный рост объемов розничных продаж ряда продуктов, связанный с подготовкой населения к Пасхе. В частности, увеличились объемы реализации яиц, муки и растительного масла. В рамках работы Оперативного штаба данная динамика прогнозировалась заранее. Запасы товаров в торговых сетях сформированы с учетом повышенного спроса», – подчеркнул Шагиахметов.

Он сказал, что объем основных товаров в магазинах и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса населения республики.

«В целях дальнейшей стабильности на товарных рынках с учетом начала дачного сезона в период перед выходными днями и майскими праздниками министерству промышленности и торговли совместно с муниципалитетами необходимо обеспечить наличие повышенных товарных запасов в пригородных торговых сетях», – доложил Шагиахметов.