Шагиахметов: Техрешения КОСа позволяют снизить воздействие на экологию до 15%

Технологические решения «Казаньоргсинтеза» позволяют сократить воздействие на окружающую на 14-15%. Об этом журналистам после заседания Общественного совета предприятия сообщил заместитель премьер-министра - министр экономики Республики Татарстан, член совета директоров «Казаньоргсинтеза» Мидхат Шагиахметов.

«Прошло два года, как СИБУР пришел к нам. На «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме» реализуются масштабные инвестиционные проекты. В Казани модернизировали установку изопропилбензола, завершается реконструкция реактора «В», а в Нижнекамске строится ЭП-600 - масштабнейший проект, который обеспечит, в том числе, «Казаньоргсинтез» сырьем. Решения позволяют снизить воздействие на окружающую среду, например, на КОСе на 14-15%. Это очень хороший результат. Существенные результаты в в направлении сбора отходов. И это наряду с ключевыми экономическими показателями предприятий», - сказал он.

По словам министра, на каждом заседании совета директоров «Казаньоргсинтеза» в первую очередь рассматривают вопросы экологии. На них пристально рассматриваются все параметры, установленные в рамках плана развития предприятия до 2026 года, пристально рассматриваются на совете директоров.

«Вы сами сегодня могли в этом убедиться на примере инвестпроекта по модернизации реактора «В». Он позволят нам увеличить мощности производства продукции на «Казаньоргсинтезе», повысить эффективность предприятия. Но это и серьезный экологический проект, который позволяет отработанные газы заново пускать в производство и, тем самым, решать вопросы и экологии, и экономики предприятия. Вопросы [неприятных] запахов мы обсуждали и на совете директоров. Все те индикаторы, которые выставило предприятие, говорят о том, что работа «Казаньоргсинтеза» не оказывает влияния на запахи. Чтобы этого и не было в дальнейшем, предприятие запускает экологичные технологии и мероприятия по модернизации», - добавил Мидхата Шагиахметов.

По его словам, порядка 25 тыс. рабочих мест создает «Казаньоргсинтез». И в этих рабочих местах значительная доля малого и среднего бизнеса Татарстана. Более 30% продукции, которая производится на предприятии, перерабатывается внутри республики.

Компания ввели хорошую форму взаимодействия, учредив «Дни поставщика» (мероприятия, которые позволяют наладить прямые контакты между потенциальными поставщиками и СИБУРом), отметил он.

«СИБУР открыт. Компания подробно излагает свои планы, показывает результаты, объясняет, как решает задачи. И мы видим, что результаты у них хорошие», - сказал министр экономики РТ.