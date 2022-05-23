Шагиахметов: Снижение админбарьеров — важное направление деятельности Минэкономики РТ

Заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов прокомментировал попадание республики в топ-5 регионов с наименьшим давлением на бизнес.

«Вопрос снижения административных барьеров для бизнеса и создание благоприятных условий для предприятий республики является важным направлением деятельности Министерства экономики Татарстана. Данный вопрос находится на постоянном контроле рабочей группы Оперативного штаба по устойчивому развитию экономики», — заметил руководитель профильного ведомства.

«Министерством проводится работа по внедрению в деятельность органов контроля новых инструментов профилактики через использование проверочных листов, объявление предостережений, проведение профилактического визита и внедрение риск-ориентированного подхода. Данная работа позволяет значительно снизить административное давление на бизнес», — подчеркнул Мидхат Шагиахметов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Республика Татарстан по итогам 2021 года заняла четвертое место среди регионов России в индексе административного давления на бизнес. Это следует из материалов индекса, составленного при подготовке ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова Президенту РФ Владимиру Путину.