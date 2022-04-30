Шагиахметов: Ситуация на продовольственном рынке Татарстана стабильная

Контроль за ситуацией на продовольственном рынке Татарстана продолжается, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«По товарным запасам ситуация на продовольственном рынке республики стабильная. Контроль продолжается. Объем основных товаров в торговых сетях и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса населения республики», — сообщил Шагиахметов.

Он также обозначил ситуацию на рынке труда. По словам министра, предприятия начали реализацию дополнительных мероприятий по поддержке занятости.

Так, 22 организации прошли отбор на получение субсидии на частичную компенсацию оплаты труда при организации временных работ для своего персонала. Еще 6 промышленных предприятий прошли отбор на получение субсидии на организацию профессионального обучения сотрудников.

«Министерству труда совместно с отраслевыми министерствами, органами местного самоуправления ситуацию на рынке труда необходимо держать на постоянном контроле», — подчеркнул Шагиахметов.