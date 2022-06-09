Шагиахметов: Системообразующие предприятия формируют половину экономики Татарстана

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов посетил в четверг системообразующие предприятия Набережных Челнов, в рамках работы оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики.

«Экономика республики в текущих условиях зависит от бесперебойной работы системообразующих предприятий федерального и республиканского уровня. Всего в Татарстане 332 системообразующих организаций, в том числе 60 федерального значения. Они формируют половину экономики республики», - отметил Шагиахметов.

Министр посетил пять крупных системообразующих предприятий Набережных Челнов. Это завод по производству автозапчастей «РИАТ», Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени Титова, завод ПАО «КАМАЗ», Набережночелнинский трубный завод и завод «Haier».

Основная проблема предприятий в нынешних условиях заключается в их зависимости от иностранных материалов и комплектующих. Шагиахметов отметил, что правительством ведется постоянная работа в этом направлении.

«Мы проводим огромную работу по выявлению материалов и компонентов, которые требуют замещения в нынешних условиях. Для этого мы запустили в Татарстане республиканский маркетинговый центр, где собрана информация о продукции, которая закупалась из недружественных стран», - заявил министр.

Он добавил, что система позволяет найти российских производителей, которые могут предоставить аналоги той продукции, которая ранее завозилась из-за рубежа. Шагиахметов отметил, что эта система также подключена к аналогичной федеральной площадке.

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