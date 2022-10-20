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Ру Тат
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Экономика
20 октября 2022  15:10
Александр Хевронин

Шагиахметов: Санкции не закончатся, если не сможем производить востребованную продукцию

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Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов после оглашения ежегодного послания Президента РТ Рустама Минниханова Госсовету республики заявил, что санкционное давление будет продолжаться, пока в России не начнется производство востребованной высокотехнологичной продукции.

«В послании Президент четко поставил задачи. В части развития крупного бизнеса отметил, что результаты уже есть, а в части противодействия тем санкциям, которые введены против нашей страны… Надо понимать, что санкции не остановились, они будут постоянно вводиться. Санкции никогда не закончатся, если мы не научимся производить востребованную продукцию, пока мы не начнем создавать высокотехнологическую продукцию», — сказал глава Минэкономики РТ.

Шагиахметов добавил, что сегодня нужно серьезное внимание уделять развитию науки и подготовке кадров. «Кроме того, акцент должен быть сделан на качественном развитии промышленных парков — на максимальное снятие сдерживающих факторов и использование всего потенциала, который есть у них в нашей республике», — заключил министр.

#шагиахметов мидхат #санкции #промпарки
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