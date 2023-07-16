Шагиахметов рассказал молодежи, как эффективно работать в команде и достигать целей

фото: пресс-служба Президентской академии

Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов принял участие в панельной дискуссии с участниками XI Летнего кампуса Президентской академии. Он рассказал ребятам о том, как создать эффективную команду, добиться успеха, и о том, какими должны быть современные представители рабочих профессий.

«Залог успеха Татарстана — в тех людях, которые живут и работают в нашей республике. Мы активно создаем условия для реализации новых идей — при чем это касается не только молодежи, но и старшего поколения. Уделяем особое внимание постоянному, непрерывному обучению. Мы прекрасно понимаем: если мы не будем идти на два шага вперед, то непременно отстанем», — заметил Шагиахметов, обращаясь к участникам.

По его мнению, для достижения успеха необходима команда, лидер, четкие цели и понимание, как их достигнуть. При этом в эффективной команде каждый участник осознает свою ответственность за результат.

Также министр рассказал о современных востребованных профессиях. Помимо ИТ-специальностей, на которые ежегодно увеличивается спрос, остаются востребованными рабочие профессии. «Но современная рабочая специальность — это не просто человек, который стоит около станка, а тот специалист, который обладает обширными знаниями в самых разных сферах», — уверен Шагиахметов.

XI Летний кампус Президентской академии проходит с 14 по 23 июля в Свияжских холмах. Помимо Шагиахметова, в панельной дискуссии приняла участие проректор Президентской академии Полина Немировченко. Она рассказала участникам кампуса о планах по развитию экосистемы академии, в том числе в контексте развития международной деятельности.

Летний кампус Президентской академии — ежегодный образовательный проект для молодежи. Он направлен на создание условий для общения талантливых молодых людей и формирование нового поколения интеллектуальной элиты страны. Тема фестиваля 2023 года — «Смыслы и компетенции будущего».