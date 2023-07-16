Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шагиахметов рассказал молодежи, как эффективно работать в команде и достигать целей
Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов принял участие в панельной дискуссии с участниками XI Летнего кампуса Президентской академии. Он рассказал ребятам о том, как создать эффективную команду, добиться успеха, и о том, какими должны быть современные представители рабочих профессий.
«Залог успеха Татарстана — в тех людях, которые живут и работают в нашей республике. Мы активно создаем условия для реализации новых идей — при чем это касается не только молодежи, но и старшего поколения. Уделяем особое внимание постоянному, непрерывному обучению. Мы прекрасно понимаем: если мы не будем идти на два шага вперед, то непременно отстанем», — заметил Шагиахметов, обращаясь к участникам.
По его мнению, для достижения успеха необходима команда, лидер, четкие цели и понимание, как их достигнуть. При этом в эффективной команде каждый участник осознает свою ответственность за результат.
Также министр рассказал о современных востребованных профессиях. Помимо ИТ-специальностей, на которые ежегодно увеличивается спрос, остаются востребованными рабочие профессии. «Но современная рабочая специальность — это не просто человек, который стоит около станка, а тот специалист, который обладает обширными знаниями в самых разных сферах», — уверен Шагиахметов.
XI Летний кампус Президентской академии проходит с 14 по 23 июля в Свияжских холмах. Помимо Шагиахметова, в панельной дискуссии приняла участие проректор Президентской академии Полина Немировченко. Она рассказала участникам кампуса о планах по развитию экосистемы академии, в том числе в контексте развития международной деятельности.
Летний кампус Президентской академии — ежегодный образовательный проект для молодежи. Он направлен на создание условий для общения талантливых молодых людей и формирование нового поколения интеллектуальной элиты страны. Тема фестиваля 2023 года — «Смыслы и компетенции будущего».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»