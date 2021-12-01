Шагиахметов рассказал, как формируются меры поддержки для предпринимателей Татарстана

С помощью каких механизмов формируются меры поддержки для предпринимателей Татарстана, как учитываются интересы бизнеса, на встрече с бизнес-сообществом республики в Доме предпринимателей рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Спикер отметил, что меры поддержки формируются после проведенного анализа и изучения ситуации. Ярким примером, по словам Шагиахметова, может служить внесение в закон изменений о патентной системе налогообложения, когда многие отрасли после отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) перешли на другие системы налогообложения.

«Если мы видим, что в процессе реализации этого закона будут какие-то вопросы со стороны бизнеса, мы оперативно корректируем наш республиканский закон. Что касается патентной системы налогообложения, мы пришли к тому, что уровень платы за патент соответствует тому размеру налога, который платили наши предприниматели за ЕНВД», — отметил спикер.

Шагиахметов рассказал, что сейчас реализуются меры поддержки для промышленных парков. Для этого Минэкономики РТ проводило встречи с резидентами, управляющими компаниями.

«После этого мы выработали концепцию поддержки нашего бизнеса в муниципальных парках. Мы „слышим“, это необходимость», — рассказал глава ведомства.