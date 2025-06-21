Шагиахметов рассказал, что Татарстан готов участвовать в проектах Росстата по оценке ВРП

Фото: пресс-служба Министерства экономики РТ

Республика Татарстан демонстрирует устойчивое развитие в сфере промышленной инфраструктуры и привлечения инвестиций. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра РТ – министр экономики Мидхат Шагиахметов в ходе сессии «Статистика-2030. Данные для жизни и бизнеса» на ПМЭФ-2025.

По его словам, в республике насчитывается около 100 промышленных парков, активно функционируют особые экономические зоны и территории опережающего развития. В этом контексте он выразил надежду на скорейшую реализацию проекта по формированию системы показателей, публикуемых на субтерриториальном уровне, что, как отметил Шагиахметов, позволит более точно оценивать эффективность применяемых территориальных механизмов развития.

Кроме того, он подчеркнул важность запуска пилотных проектов по оценке финансовых потоков в структуре валового регионального продукта (ВРП).

«Сегодня, в условиях стремительного развития ИТ-индустрии, технологический суверенитет нашей страны требует рассмотрения возможностей разработки методики оценки вкладов новых секторов в ВРП. Мы знаем, что на уровне Росстата рассматриваются вопросы проведения пилотных проектов, мы здесь тоже готовы очень активно поучаствовать», – отметил Шагиахметов.