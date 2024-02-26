Шагиахметов про выборы Президента России: Главное политическое событие этого года

Выборы Президента Российской Федерации станут главным политическим событием страны в 2024 году. Об этом заявил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на итоговом заседании Черемшанского района республики.

«Главным политическим событием года, безусловно, станут выборы Президента России. Напоминаю, что до дней голосования осталось совсем немного времени», – сказал Шагиахметов.

Он подчеркнул, что на предстоящих выборах все жители России должны продемонстрировать всему миру единство и сплоченность во имя дальнейшего укрепления государства, его суверенитета, а также безопасности и благополучия жителей.

«Сегодня в зале представлен весь актив района, и я прошу вас в преддверии выборов провести разъяснительную и просветительскую работу в своих коллективах», – добавил министр.

Глава Черемшанского района Рамиль Айбатов напомнил, что выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта и поручил избирательной комиссии обеспечить их проведение без нарушения требований законодательства.

«Участие в выборах – это один из способов продемонстрировать свою гражданскую позицию. Уверен, что противостоящие нам сегодня внешние вызовы станут дополнительным стимулом нашей консолидации и черемшанцы традиционно проявят активность», – заявил Айбатов.

Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).