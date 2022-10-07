Шагиахметов: При формировании прогноза развития Татарстана ориентировались на предприятия

В этом году при формировании прогноза социально-экономического развития Татарстана на 2023 – 2025 годы в первую очередь учитывались планы предприятий. Об этом сообщил журналистам после парламентских слушаний по бюджету министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«В высокой степени неопределенности в большей степени ориентировались на планы развития наших предприятий, а также на планы развития муниципалитетов и сформировали прогноз развития Татарстана на 2023 – 2025 годы, который предусматривает реализацию всех социальных обязательств», – заявил глава Минэкономики.

Шагиахметов напомнил, что в отношении России ведены беспрецедентные санкции. Он вспомнил слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который сообщил, что уже более 11 тыс. санкций введены в отношении экономических субъектов РФ.

«Каждый день, каждый месяц вводятся новые санкции. И восьмой пакет вчера появился. Плюс мы слышим о том, что эти санкции будут продолжаться. Появляются вторичные санкции, санкции против нейтральных государств, с которыми работают наши товаропроизводители. Поэтому сценарные условия, которые есть, учитываются в прогнозе развития региона», – отметил спикер.

Он добавил, что в прогнозе социально-экономического развития Татарстана на 2023 год заложена стоимость нефти марки Urals – 70 долларов за баррель. «Но мы видим, что неделю назад цена доходила до 80 долларов, потом снижалась. Сегодня рынок очень волатильный, но базовые цифры российской нефти тоже учтены», – заключил министр.