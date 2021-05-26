Шагиахметов — предпринимателям: Наша задача — комфорт граждан и рост экономики страны

Татарстанский бизнес вносит большой вклад в развитие экономики республики и России, а также создает фундамент для стабильной жизни, открывая новые рабочие места и обеспечивая людей товарами и услугами. Об этом, поздравляя предпринимателей РТ с профессиональным праздником, заявил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

«Сегодня в нашей республике и стране особое внимание уделяется развитию и поддержке предпринимательства. <...> Прошлый год показал, что только благодаря совместным усилиям и непрерывному открытому диалогу с деловыми объединениями нам удалось сформировать законодательные инициативы и меры поддержки, основанные на запросах предпринимателей, что позволило сохранить бизнес республики и созданные им рабочие места», — говорится в телеграмме главы республиканского ведомства.

Шагиахметов подчеркнул, что созданная связь в дальнейшем должна только укрепляться, так же как и оказание комплексной поддержки.

«Наша общая задача — комфорт и благополучие граждан, укрепление и поиск новых точек роста экономики страны», — отметил он.

В заключение министр пожелал всем бизнесменам Татарстана здоровья и энергии для достижения намеченных целей.