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Экономика 21 июня 2025 17:40

Шагиахметов предложил снизить нагрузку на крупный бизнес при сборе данных

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На сессии «Статистика-2030. Данные для жизни и бизнеса» в рамках ПМЭФ-2025 заместитель премьер-министра РТ – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов затронул вопрос снижения административной нагрузки на бизнес в процессе сбора статистических данных.

По его словам, в настоящее время в России действует механизм, предусмотренный 206-м федеральным законом, который позволяет использовать данные субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при наличии их согласия. Шагиахметов отметил, что Татарстан уже применяет этот подход, что значительно упрощает взаимодействие с бизнесом.

Министр предложил рассмотреть возможность распространения данного механизма и на крупные предприятия. Он уточнил, что этот вопрос уже обсуждался с представителями крупных компаний, и в целом было достигнуто понимание необходимости таких шагов.

#экономика Татарстана #малый и средний бизнес #Мидхат Шагиахметов
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