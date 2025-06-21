Шагиахметов предложил снизить нагрузку на крупный бизнес при сборе данных

На сессии «Статистика-2030. Данные для жизни и бизнеса» в рамках ПМЭФ-2025 заместитель премьер-министра РТ – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов затронул вопрос снижения административной нагрузки на бизнес в процессе сбора статистических данных.

По его словам, в настоящее время в России действует механизм, предусмотренный 206-м федеральным законом, который позволяет использовать данные субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при наличии их согласия. Шагиахметов отметил, что Татарстан уже применяет этот подход, что значительно упрощает взаимодействие с бизнесом.

Министр предложил рассмотреть возможность распространения данного механизма и на крупные предприятия. Он уточнил, что этот вопрос уже обсуждался с представителями крупных компаний, и в целом было достигнуто понимание необходимости таких шагов.