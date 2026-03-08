news_header_top
Общество 8 марта 2026 15:03

Шагиахметов поздравил работников геодезии и картографии с профессиональным праздником

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов поздравил работников геодезии и картографии с профессиональным праздником.

«Ваш профессиональный труд, востребованный во многих отраслях деятельности, служит интересам страны и является основой для успешного воплощения самых масштабных проектов республики, обеспечивая ее устойчивое развитие и процветание», – отметил он.

По словам главы Минэкономики РТ, благодаря компетентности специалистов в регионе активно строятся жилье, дороги, промышленные и социальные объекты. Точные измерения и качественные карты позволяют государству получать достоверные данные для эффективного освоения территорий и развития инфраструктуры, что напрямую влияет на повышение качества жизни татарстанцев.

Мидхат Шагиахметов поблагодарил работников отрасли за добросовестный подход к делу и значимый вклад в экономику Татарстана.

«Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, дальнейших профессиональных достижений и успешной реализации всех поставленных задач на благо республики», – добавил он в завершение.

