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Шагиахметов поздравил геодезистов и картографистов РТ с профессиональным праздником
Заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов поздравил работников геодезии и картографии республики с профессиональным праздником.
«Результаты вашего профессионального и ответственного труда востребованы во всех отраслях экономики, служат интересам республики и страны», — заметил министр.
«Ваше трудолюбие, мастерство и верность делу заслуживают признания и уважения», — добавил он.
«Ваш профессионализм обеспечивает государство достоверными сведениями, необходимыми для развития науки, производства, проектирования и строительства инженерных сооружений, зданий, дорог, эффективного использования земель, что способствует решению важных задач», — подчеркнул Шагиахметов.
«Искренне желаю крепкого здоровья и благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях, стабильности и уверенности в завтрашнем дне», — завершил свое поздравление глава Минэкономики РТ.
Именно в марте произошел ряд значимых для отечественной геодезии и картографии событий. В 1720 году император Петр I подписал указ, положивший начало картографической съемке в стране. Пятнадцатого марта 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР подписал декрет «Об учреждении Высшего геодезического управления» при Научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства РСФСР.
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