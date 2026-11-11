Шагиахметов поздравил экономистов Татарстана с профессиональным праздником

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов поздравил экономистов, ветеранов отрасли и коллег с Днем экономиста.

«Экономическая сфера – это основа стабильности общества и благосостояния граждан. Благодаря прочному фундаменту, созданному предшественниками, и грамотному стратегическому планированию Республика Татарстан остается в числе лидеров по внедрению экономических реформ и служит площадкой для тестирования передовых решений», – говорится в поздравлении.

По его словам, компетентный подход, ответственность и ежедневная работа специалистов обеспечивают устойчивое развитие экономики Татарстана и всей страны, что стало возможным благодаря слаженной работе всего экономического сообщества республики.

«Особую благодарность хочется адресовать ветеранам экономики, чей бесценный опыт, мудрость и пример служат ориентиром для молодых сотрудников. Ваш труд – это живое напоминание о том, что стабильность и точность остаются основой профессионализма», – отметил Шагиахметов.

Он пожелал экономистам здоровья, жизненных сил, уверенности в завтрашнем дне и благополучия их семьям, а также чтобы каждый день приносил новые достижения, а удача сопровождала во всех начинаниях.