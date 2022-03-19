Шагиахметов: Поставщиков товаров предупредили о недопустимости необоснованного роста цен

Мониторинг товарных запасов в торговых сетях ведется ежедневно. Для обеспечения населения продовольствием поставки по ряду товарных позиций в розничные торговые сети были увеличены, сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в Доме Правительства республики под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Министр отметил, что в республике на текущей неделе был зафиксирован повышенный спрос населения на продукты длительного хранения.

«Относительно прошлой недели объемы продаж снизились, но все еще остаются выше средних объемов потребления», - отметил он.

В то же время от подчеркнул, что объем основных товаров на распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса населения республики. «Предприятия торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости», - заверил министр.

Вместе с тем от населения поступали отдельные обращения на временное отсутствие сахара в некоторых магазинах. Такая ситуация ­– по всей стране. «Причинами являлся повышенный спрос, когда товар не успевали подвозить с распределительных центров», ­- пояснил Шагиахметов.

Федеральные органы власти начали проверку цепочки поставок сахара в розничные магазины – производителей, ритейлеров и посредников.

«Аналогичная работа проводится и на уровне республики. В рамках предупредительных мер Управлением ФАС по РТ направлены письма предупредительного характера о недопустимости необоснованного повышения цен в адрес более 40 производителей и поставщиков Республики Татарстан, в том числе осуществляющих реализацию сахара, муки, хлебобулочных изделий, молочных продуктов, мясной продукции, непродовольственных товаров», - сообщил Шагиахметов.