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Руc Тат
Экономика 14 сентября 2023 12:52

Шагиахметов: Поставлена задача создавать условия для новых предприятий

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Шагиахметов: Поставлена задача создавать условия для новых предприятий
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ поставил четкую задачу совершенствовать предпринимательские отношения в республике. Таким мнением поделился с «Татар-информом» вице-премьер Татарстана — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Поставлена задача создавать условия для появления новых малых и средних предприятий, а также для их качественного роста», — сказал он.

Шагиахметов отметил, что акценты были сделаны на использовании современных инструментов для реализации произведенной продукции. Это республиканский маркетинговый центр, федеральные платформы, интернет, маркетплейсы.

Он также подчеркнул, что первые шаги в этом направлении уже сделаны республикой. Речь идет о национальных проектах и региональных программах поддержки бизнеса.

«В рамках нашей совместной работы с Росатомом мы еще раз проанализировали наши резервы по прохождению инвестором того пути, который необходим для создания и запуска новых производств. Мы видим эти резервы и разработаем по ним дорожные карты», — добавил Шагиахметов.

#послание госсовету рт #Мидхат Шагиахметов #Рустам Минниханов #Татарстан
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