Упор на новые разработки и МСП: Шагиахметов дал поручения по развитию Черемшана

Несмотря на рост экономики практически по всем параметрам в Черемшанском районе, по большинству из них он немного отстает от средних по республике. Об этом на итоговом заседании района заявил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Он поручил усилить работу по развитию экономики, сделав упор на использование мер государственной и региональной поддержки. Так, министр подчеркнул, что в Татарстане индекс промпроизводства за прошедший год вырос более чем на 3%, а в Черемшанском районе, несмотря на положительную динамику, он оказался гораздо ниже среднего по региону.

«Динамика положительная, но руководству района совместно с предприятиями [нужно] организовать работу и максимально использовать меры государственной поддержки, которые сегодня доступны», – сказал он.

По поводу сельского хозяйства Шагиахметов поручил уделять больше внимания новым разработкам во всех областях сельского хозяйства.

Особое внимание министр уделил развитию малого и среднего бизнеса. «Развитие МСП – это фундаментальная основа развития экономики. И в муниципальных районах этому направлению нужно уделять особое внимание», – заявил он.

Шагиахметов отметил, что динамика МСП в районе положительная – увеличивается количество предпринимателей и самозанятых, которые реализуют множество полезной и интересной продукции. «Но темпы в части количества предпринимателей нужно наращивать», – сказал Шагиахметов.

По его словам, для этого необходимо больше внимания уделять просвещению действующих и потенциальных предпринимателей по существующим мерам поддержки, так как многие либо не слышали про них, либо же думают, что для этого необходимо собирать огромное количество документов.

«По показателям район неплохой, но потенциал для развития есть, поэтому надо пользоваться всеми возможными инструментами поддержки. В целом хочу всех вас поблагодарить за проделанную работу, за неравнодушное отношение к проблемным вопросам и неразрешенным задачам. Успеха и благополучия», – сказал Шагиахметов.