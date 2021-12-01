Шагиахметов пообещал расширить списки предприятий РТ, попадающих в программы поддержки

Количество татарстанских предприятий, подпадающих под республиканские антикризисные программы, может расшириться. Об этом на встрече с предпринимателями сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Он отметил, что списки ОКВЭД, которые сейчас играют ключевую роль в определении мер помощи конкретным предприятиям, зачастую не дают получить необходимую поддержку от государства. Чтобы решить этот вопрос, в каждом конкретном случае ведомство будет смотреть на реальную, а не «бумажную» сферу деятельности компании.

«Мы получаем множество обращений, в частности из торговли. Часто основной ОКВЭД не соответствует требованиям программы поддержки. Мы это проанализировали, и в ближайшее время примем решение, чтобы меры поддержки по этим отраслям принимались исходя из факта. Например, если основной ОКВЭД не подходит, но есть дополнительный вид деятельности, который соответствует требованиям и которым предприниматель реально занимается, то необходимое решение мы примем», – объяснил Мидхат Шагиахметов.

