Татарстан закрепит опыт партнерских облигаций в стандарте для малого бизнеса

Опыт выпуска партнерских облигаций в Татарстане планируется закрепить в стандарте и масштабировать на промышленность, инфраструктуру и малый бизнес. Об этом на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития РТ сообщил заместитель премьер-министра – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

«Дальнейший наш шаг – закрепить накопленный опыт в стандарте по выпуску партнерских облигаций и использовать его для масштабирования», – заявил он.

Министр перечислил ключевые направления: промышленность (создание новых производств, модернизация, приобретение оборудования), инфраструктура и логистика (складская недвижимость, инженерная инфраструктура, транспорт), а также малый и средний бизнес.

«Сегодня в этом секторе занято более 900 тыс. человек (МСП – прим. Т.и.), у таких предприятий особенно востребованы инструменты финансирования оборудования, расширения производства и запуска новых проектов», – подчеркнул Шагиахметов.

По его словам, с учетом накопленной практики совместно с рынком подготовлены предложения к проекту стандартов сукук, которые учитывают структурирование, оценку активов и адаптацию инструмента к российской системе проводок.